Giresun'da fırtına - Son Dakika
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Giresun'da fırtına

03.04.2022 13:19
Giresun'da fırtına

Giresun'da zaman zaman fırtına şeklinde esen kuvvetli rüzgar çatı uçmalarına ve yangınlara neden oldu.

Giresun'da zaman zaman fırtına şeklinde esen kuvvetli rüzgar çatı uçmalarına ve yangınlara neden oldu.

Giresun'da etkili olan lodos nedeniyle bazı binalardan sokaklara baca kapakları, çatılar ve sıva parçaları düştü. Bulancak ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bazı vatandaşlar saniyelerle ölümden döndü. İlçede bir kadın yoldan geçtikten saniyeler sonra bacadan kopan bir parça sokağa düştü. Bir başka görüntülerde ise bir kişinin güçlükle yürüdüğü yoldan geçtikten sonra aynı yere sıva parçalarının düştüğü görüldü.

Öte yandan lodos nedeniyle Bulancak, Tirebolu, Espiye ve Görele ilçelerinde çalılık alanlarda yangın çıktı. Çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. - GİRESUN

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Bulancak, Fırtına, Giresun, Lodos, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da fırtına - Son Dakika


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