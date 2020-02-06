Giresun'da fırtına hasara neden oldu - Son Dakika
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Giresun'da fırtına hasara neden oldu

6 saat önce

Giresun genelinde etkili olan fırtına hasara yol açtı.

Giresun'da fırtına hasara neden oldu, System.String[]

Giresun genelinde etkili olan fırtına hasara yol açtı.

İl genelinde dün akşamdan itibaren aralıklarla etkili olan fırtına, ilk belirlemelere göre iki okul, bir cami, bir sağlık ocağı ve 40'a yakın binanın çatısının kısmen uçmasına neden oldu.

Giresun Valiliği tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan Giresun Belediyesi vatandaşlara kar uyarısında bulunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte kar yağışının beklendiği belirtilerek, "Şehrimizde beklenen kar yağışı öncesi karla mücadele, yol açma, tuzlama gibi çalışmalarının ekiplerimizce daha rahat yapılabilmesi için vatandaşlarımızın araçlarını özellikle ana arterler üzerinde park etmemelerini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:00 Kaynak: AA
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