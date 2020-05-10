Giresun'da fiyat denetlemeleri - Son Dakika

Giresun Ticaret İl Müdürlüğünce mayıs ayının ilk haftasında yapılan denetim ve incelemelerde 23 firmanın fiyatlarında aykırılık tespit edildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, esnaf ile ticari işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Mayıs ayının ilk haftasında 366 firmada bin 870 ürünün alış ve satış fiyatları yönünden denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelerde fiyatlarında aykırılık tespit edilen 23 firma, Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğüne gereği yapılmak üzere bildirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların haksız fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini, "ALO 175" hattı ile "Haksız Fiyat Artışı (HFA)" mobil uygulaması üzerinden iletebilecekleri aktarıldı.