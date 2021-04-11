Son dakika: Giresun'da gece yarısı korkutan yangın - Son Dakika

Acımasız diktatör bu kez eğitim bakanını idam etti! Nedeni de olay kadar garip

Villasına yapılan baskında dikkat çeken detay! Kimse görmesin diye branda çektirmiş

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Ev inşaatı için yapılan kazıdan çıkanı görünce kendinden geçti! Yetkililer anında el koydu

Giresun'da gece yarısı korkutan yangın

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde gece yarısı bir binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Görele İlçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Necmettin Demirel Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatı katında baca yangını meydana geldi. Kısa sürede çatı katını saran alevleri gören apartman sakinleri binayı tahliye ederken itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Görele İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı söndürme ve ardından soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, maddi hasar meydana geldi.