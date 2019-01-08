Giresun'da Gıda Denetimleri
2 saat önce
Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yapılan gıda denetimlerinde olumsuz durumla karşılaşılan iş yerlerine 202 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Giresun
Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yapılan gıda denetimlerinde olumsuz durumla karşılaşılan iş yerlerine 202 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik 5996 sayılı kanun gereğince 101 gıda kontrol görevlisi tarafından iş yerlerinde gıda denetimlerinin devam ettiği belirtildi.
Geçen yıl gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile yem satış yerlerinde toplam 5 bin 736 denetimin gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan denetimlerde karşılaşılan olumsuzluğa karşı iş yerlerine toplam 202 bin 856 lira idari para cezası kesilmiştir. Alo Gıda 174 hattına yapılan başvuru ve şikayetler doğrultusunda da 121 işlem yapılmıştır. Ayrıca onay ve kayıt işlemleri kapsamında da 693 belge düzenlenmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:18 Kaynak: AA
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