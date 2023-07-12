Giresun'da göçük altında kalan şahsın cansız bedeni olay yerinden 2 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika
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Giresun'da göçük altında kalan şahsın cansız bedeni olay yerinden 2 kilometre uzakta bulundu

12.07.2023 09:34

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 46 yaşındaki işçi Şinasi Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinden 2 kilometre aşağıda, bir derenin kenarında bulundu.

Karadeniz'de yaşanan sel felaketi hayatı felç etti. Yağışın etkili olduğu Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde bir su fabrikasının depo bölümünde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan işçi Şinasi Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinden 2 kilometre aşağıda dere kenarında bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünde dün akşam şiddetli yağış sonrası meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 46 yaşındaki işçi Şinasi Özdemir'in cansız bedeni dere kenarında bulundu.

2 KM AŞAĞIDA BULUNDU

İlçenin Üçtepe beldesinde dün gece 21.40 sularında şiddetli yağış sonrası bir su dolum fabrikasının depo bölümünde meydana gelen çökme sonucu toprak altında kalan Özdemir'i arama çalışmalarında 20. saate girildiği sıralarda cansız bedenine ulaşıldı. Özdemir'in cansız bedeni olay yerinden 2 kilometre aşağıda dere kenarında ekipler tarafından bulundu.

Giresun'da göçük altındaki işçinin cansız bedeni 2 km aşağıda bulundu
Kaynak: İHA
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Yağlıdere, Giresun, Üçtepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da göçük altında kalan şahsın cansız bedeni olay yerinden 2 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da göçük altında kalan şahsın cansız bedeni olay yerinden 2 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika
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