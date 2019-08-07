Son Dakika Haberleri: Giresun'da gölete giren üç kişiden biri boğuldu
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Giresun'da gölete giren üç kişiden biri boğuldu

1 saat önce

Giresun'da, girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü, 2'si tedavi altına alındı.

Giresun'da gölete giren üç kişiden biri boğuldu, System.String[]
Giresun'da, girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü, 2'si tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Darıköy köyünde, Muhammet Pekdemir (18), Umut Özdemir (23) ve Evren Keskin (24) serinlemek için Büyük Güre Deresi mevkisindeki gölete girdi.
Boğulma tehlikesi geçiren şahıslardan Muhammet Pekdemir ve Umut Özdemir kendi imkanlarıyla sudan çıktı, Evren Keskin ise hayatını kaybetti.
Pekdemir ve Özdemir, kaldırıldıkları Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Umut Özdemir, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:11 Kaynak: AA
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