Giresun'da Gölette Sızıntı Nedeniyle Bölgedeki 12 Hane Boşaltıldı

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Cezaevindeki Baba, Oğlunun Cenaze Törenine Kelepçeli Olarak Katıldı

Son Dakika! Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz