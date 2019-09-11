Son Dakika Haberleri: Giresun'da gönüllü alaylar için park projesi
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Giresun'da gönüllü alaylar için park projesi

1 saat önce

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Milli Mücadeleye katılan Giresunlu 42. ve 47. gönüllü alayların anısına yapımı planlanan iki park projesi için girişimlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Giresun'da gönüllü alaylar için park projesi, System.String[]

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Milli Mücadeleye katılan Giresunlu 42. ve 47. gönüllü alayların anısına yapımı planlanan iki park projesi için girişimlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin Aksu Mahallesi'nde bulunan çöp sahasında uygulanmasının planlandığını belirtti.

Proje için önemli mesafe alındığını kaydeden Şenlikoğlu, "Aksu mevkisinde çöp alanında yapmayı düşündüğümüz Park 42 ve Park 47 projemiz var. Finansmanını Bakanlığımızın üstleneceği bu projeye en kısa sürede start vereceğiz." ifadesini kullandı.

Yine kent ana girişine yapılması planlanan kara yolu düzenleme çalışması için de girişimlerin devam ettiğini vurgulayan Şenlikolu, hem park hem de kara yolu projelerinin 500 milyon liraya mal olacağını aktardı.

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:24 Kaynak: AA
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