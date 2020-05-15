Giresun'da görme bozukluğu bulunan küçük kıza doğum günü sürprizi - Son Dakika

Giresun'da görme bozukluğu bulunan küçük kıza doğum günü sürprizi

Giresun'da görme bozukluğu bulunan küçük kıza, pamuk prenses ve palyaço kıyafetli tiyatro ekibiyle doğum günü sürprizi yapıldı.

Giresun'da görme bozukluğu bulunan küçük kıza, pamuk prenses ve palyaço kıyafetli tiyatro ekibiyle doğum günü sürprizi yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde kalan 6 yaşındaki Ezgi Nebioğlu'nun doğum günü Giresun Belediyesinin organizasyonuyla kutlandı. Belediyenin tiyatro ekibi, pamuk prenses ve palyaço kıyafetleriyle Ezgi'nin Nizamiye Mahallesi Gazipaşa Sokak'taki evine gitti. Küçük kız, pasta ile karşısına çıkan pamuk prenses ve palyaçoyu görünce şaşkınlık yaşadı. Annesi Yıldız ve babası Atilla Nebioğlu ile doğum günü pastasını kesen Ezgi'ye daha sonra Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun gönderdiği hediyeler verildi. Nebioğlu ailesi, doğum günü sürprizi dolayısıyla Başkan Şenlikoğlu'na teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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