Üye Girişi
Giresun'da grup köy yolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika

Giresun'da grup köy yolunda heyelan meydana geldi

14.02.2022 12:06
Giresun'da grup köy yolunda heyelan meydana geldi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı, gazetecilere, Üçtepe-Sınır Grup Yolu'nda heyelan meydana geldiğini söyledi.

Olayda can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade eden Akıllı, "Heyelanın olduğu bölgede ev veya barınak bulunmamakta. Güzergah Sınır köyü bağlantı yollarından birisi. Bölgenin heyelan riskine göre yol yapım çalışmalarına başlanacaktır." dedi.

YORUMLAR
500

Toprak Kayması, Yağlıdere, Giresun, Üçtepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da grup köy yolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:59 Böylesi görülmedi! Maçta futbolcunun dili boğazına kaçtı, futbolcular birbirine girdi
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
11:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan eşinin sağlık durumunu anlattı: Durumu hala pozitif, tedavisi sürüyor
11:44 14 Şubat dolar 13,58'den alıcı buluyor
11:43 KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Şiddetli cezalar uygulayacağız
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 12:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da grup köy yolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement