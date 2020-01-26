Giresun'da hafif ticari araç dereye devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da hafif ticari araç dereye devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Giresun'da hafif ticari araç dereye devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Giresun'da hafif ticari araç dereye devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yağlıdere- Alucra kara yolu Koçköy mevkisinde, Aytekin Küpük idaresindeki 55 SB 176 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Kazada Erol ve Sudenaz Kuş ile Yasin Ramazan Küpük yaralandı.

Yaralılar Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yağlıdere, Giresun, Alucra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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