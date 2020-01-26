Giresun'da hafif ticari araç dereye devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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Giresun'da hafif ticari araç dereye devrildi: 3 yaralı
6 saat önce
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yağlıdere- Alucra kara yolu Koçköy mevkisinde, Aytekin Küpük idaresindeki 55 SB 176 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada Erol ve Sudenaz Kuş ile Yasin Ramazan Küpük yaralandı.
Yaralılar Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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