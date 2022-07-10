Giresun'da hafif ticari araç dereye uçtu: 7 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da hafif ticari araç dereye uçtu: 7 yaralı

10.07.2022 16:45
Giresun'da hafif ticari araç dereye uçtu: 7 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaç köyünde Mücahit Şimşek yönetimindeki 54 AGF 686 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Kaya Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Esra, Ekrem, Sündüs, Saliha, Maide ve Perihan Şimşek yaralandı. Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Bulancak, Tragger, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da hafif ticari araç dereye uçtu: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da hafif ticari araç dereye uçtu: 7 yaralı - Son Dakika
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