Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaç köyünde Mücahit Şimşek yönetimindeki 54 AGF 686 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Kaya Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Esra, Ekrem, Sündüs, Saliha, Maide ve Perihan Şimşek yaralandı. Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Bulancak, Tragger, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Giresun'da hafif ticari araç dereye uçtu: 7 yaralı - Son Dakika

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