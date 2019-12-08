Son Dakika Haberleri: Giresun'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Giresun'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Giresun'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Giresun'un Güce ilçesinde, hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Giresun'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Giresun'un Güce ilçesinde, hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Metin Yavuz (49) idaresindeki 34 UG 120 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Tekkeköy mevkisi Orman İşletme yolunda, sürücüsünün yoldaki kar ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada, sürücü Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan yaralı Metin Karabatak ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Giresun, Güce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş
Suriye rejim güçleri idlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 07:55:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]