Son Dakika › Güncel › Giresun'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Giresun'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Giresun'un Güce ilçesinde, hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:30 Kaynak: AA
Giresun'un Güce ilçesinde, hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Metin Yavuz (49) idaresindeki 34 UG 120 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Tekkeköy mevkisi Orman İşletme yolunda, sürücüsünün yoldaki kar ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
Kazada, sürücü Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan yaralı Metin Karabatak ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş Suriye rejim güçleri idlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü