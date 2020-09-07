Giresun'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Yakup Çapkın'ın kullandığı 34 US 0540 plakalı hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu Değirmenağzı köyü Uluburun Tüneli'nde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Kadir, Hacer, Havva, Mehmet Ömer ve Hasan Kaan Çapkın yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 21:55 - Kaynak: AA
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