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Giresun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı - Son Dakika

Giresun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı

10.02.2022 09:13
Giresun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı

Giresun merkez ve Bulancak ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki kişi yakalandı.

Giresun merkez ve Bulancak ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B'nin, kent merkezinde bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan K.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bulancak ilçesinde ise "kasten adam öldürmek" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen E.E, jandarma tarafından yakalandı.

E.E, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı - Son Dakika


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