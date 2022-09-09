Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Giresun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Bankacılık Kanunu'na aykırılık" suçundan hakkında 5 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.Ş, operasyonla yakalandı.
T.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
JASAT ve Piraziz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "nitelikli yağma" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan K.G, Nefsipiraziz köyünde yakalandı.
K.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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