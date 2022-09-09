Denizli'de 82 yaşındaki kişinin dolandırılmasıyla ilgili bir zanlı daha tutuklandı

Kaynak: AA

Jandarma, Giresun, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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