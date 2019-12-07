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Giresun'da hastaneden kaçan hükümlü Ordu'da yakalandı
6 saat önce
Giresun'da rahatsızlandığı için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü Ordu'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:06 Kaynak: AA
Giresun'da rahatsızlandığı için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü Ordu'da yakalandı.
"Kasten öldürme" suçundan hüküm giyen ve Espiye Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutulan Ömer Bayar (50), dün akşam saatlerinde rahatsızlandı ve Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine götürüldü.
Buradan firar eden hükümlünün Ordu'ya gidebileceğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Bayar'ın Altınordu ilçesinde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Bayar'ı yakaladı.
Ömer Bayar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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