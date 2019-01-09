Giresun'da "Hayalimdeki Madalya" Projesi

Giresun
Spor Lisesince düzenlenen "Hayalimdeki Madalya" projesiyle kentte kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler spora yönlendirildi.
Projede 14-18 yaş grubu tam zamanlı kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler için spor lisesi öğrencilerinin katılımıyla sportif müsabakalar ve oyunlar düzenlendi.
Şehit Hakan Gemici Ortaoukulu Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, katılım belgeleri, hediyeler ve madalyaların verilmesiyle proje sona erdi.
Proje Koordinatörü ve Spor Lisesi Okulu Müdür Yardımcısı Ömer Hakyemez, törende yaptığı konuşmada, kentteki kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin okul ve diğer spor faaliyetlerine yeterince katılım sağlayamadıkları düşüncesiyle projenin gerçekleştirildiğini belirterek, "Öğrencilerin takım ruhu, birlikte hareket etme gibi sosyal davranışların gelişimine katkı sağlamak, toplumda kendilerinin değerli olduğunu onlara hissettirmek amacı ile sportif müsabakalar ve oyunlar düzenlendi." dedi.
Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Spor Lisesi Müdürü Tolga Halvacı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.