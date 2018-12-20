Giresun'da Hayatını Kaybeden İtfaiyeci İçin Dalış Etkinliği
1 saat önce
Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Üstü Arama ve Kurtarma Birimi tarafından bir süre önce hayatını kaybeden mesai arkadaşları Alparslan Oğuz anısına dalış etkinliği gerçekleştirildiği bildirildi.
Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Üstü Arama ve Kurtarma Birimi tarafından bir süre önce hayatını kaybeden mesai arkadaşları Alparslan Oğuz anısına dalış etkinliği gerçekleştirildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Oğuz'un hayatını kaybetmesinden dolayı duyulan üzüntü ifade edildi.
Açıklamada, arama kurtarma birimi tarafından Oğuz'un anısına dalış etkinliği düzenlendiği aktarılarak, şunlar ifade edildi:
"Su Altı ve Üstü Arama ve Kurtarma Birimi personelleri, Giresun Limanı'ndan tekne ile hareket ederek emniyet müdürlüğü karşısında bulunan Belen taşı bölgesinde arkadaşları anısına dalış yapıp, üzerinde 'Alparslan Oğuz Anısına' yazılı pankartı açtılar."
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:50 Kaynak: AA
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