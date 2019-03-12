Giresun'da Hedef 6 Bin 500 Yeni İstihdam

Giresun'da, "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Giresun'da, "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (GTSO) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, istihdam seferberliğindeki amacın daha fazla üretmek, daha fazla ihracat yapmak, daha fazla kazanmak ve daha fazla istihdam yaratmak olduğunu söyledi.



Amaçlanan unsurlardan birinin de kayıt dışılığın önüne geçmek olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, "Sizler gerçekten bu noktada özveriyle çalışan, gayret eden insanlarsınız, eliniz değil tüm vücudunuzu taşın altına koymuş insanlarsınız. Bizler de sizlerin önünü açmak amacıyla her türlü özveriyi göstermeye hazırız." dedi.



Sarıfaıkoğulları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR İl Müdürlüklerinin uzmanlarıyla Giresun'daki tüm iş ünitelerini, fabrikaları tek tek dolaşacağını ifade ederek, bu konuda işverenlere bilgilendirmelerde bulunulacağını aktardı.



Türkiye genelinde hedeflenen istihdam rakamının 2,5 milyon olduğunu anımsatan Sarıfakıoğulları, "İlimiz nezdinde 6 bin 500 yeni ek istihdam inşallah bu teşvik paketleriyle beraber oluşturulacak." ifadesini kullandı.



GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise teşvik paketlerinin iş dünyası için faydalı olacağına işaret ederek, şunları söyledi:



"Teşvikler, işi büyütmek isteyen işletmelerimiz için avantaj içeriyor. İstihdam hedefi olan tüm firmalarımızın bundan faydalanmasını istiyoruz, ilçelerde de bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz."



Konuşmaların ardından SGK ve İŞKUR İl Müdürlükleri uzmanlarınca işverenlere teşvik paketleri anlatıldı.

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