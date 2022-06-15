Sadece hekime yakışır gibi yaşam istediklerini belirten Karadeniz, "Artık hekimler birlik oldu ve haklarını alma konusunda karar aldı. Hakkımız olanı alıncaya kadar anayasa ve kanunların tarafımıza verdiği tüm haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna ilan ederiz." dedi.

Kaynak: AA

İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, Karadeniz, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da hekimler iş bırakma eylemi yaptı - Son Dakika

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