Giresun'da Heyelan

Giresun'un Tirebolu ilçesi ile Doğankent ilçesini bağlayan yolun 28. kilometresinde heyelan meydana geldi.

Giresun'un Tirebolu ilçesi ile Doğankent ilçesini bağlayan yolun 28. kilometresinde heyelan meydana geldi. Gelen heyelanla trafiğe kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.



Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol yapılan çalışmalar sonrası tek şerit olarak trafiğe açıldı. Yola gelen toprağın temizlenmesi ve trafiğin normal akışına dönmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - GİRESUN

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