Son Dakika Haberleri: Giresun'da Heyelan

Giresun'da Heyelan

1 saat önce

Giresun'un Tirebolu ilçesi ile Doğankent ilçesini bağlayan yolun 28. kilometresinde heyelan meydana geldi.

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Giresun'un Tirebolu ilçesi ile Doğankent ilçesini bağlayan yolun 28. kilometresinde heyelan meydana geldi. Gelen heyelanla trafiğe kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol yapılan çalışmalar sonrası tek şerit olarak trafiğe açıldı. Yola gelen toprağın temizlenmesi ve trafiğin normal akışına dönmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

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