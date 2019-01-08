Son Dakika Haberleri: Giresun'da Heyelan

Giresun'da Heyelan

2 saat önce

Giresun'da Tirebolu-Doğankent kara yolu, heyelan nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

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Giresun'da Tirebolu-Doğankent kara yolu, heyelan nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

Giresun'dan Gümüşhane'ye de ulaşımın sağlandığı yol, Doğankent ilçesi Kozköy mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Yoldaki araçların bazıları, Oyraca köy yoluna yönlendirildi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Heyelanla yola kayan toprak örtüsünün kaldırılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Tirebolu, Doğankent, Giresun, Güncel
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