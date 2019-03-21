Giresun'da Heyelan
57 dakika önce
Giresun'da meydana gelen heyelanda Yağlıdere-Alucra yolu trafiğe kapandı.
Giresun
'da meydana gelen heyelanda Yağlıdere- Alucra
yolu trafiğe kapandı.
Yağlıdere ilçesinde, Yağlıdere-Alucra yolunun 59. kilometresinde heyelan meydana geldi.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelanda ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:32 Kaynak: AA
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