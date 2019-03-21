Son Dakika Haberleri: Giresun'da Heyelan

Giresun'da Heyelan

57 dakika önce

Giresun'da meydana gelen heyelanda Yağlıdere-Alucra yolu trafiğe kapandı.

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Giresun'da meydana gelen heyelanda Yağlıdere- Alucra yolu trafiğe kapandı.

Yağlıdere ilçesinde, Yağlıdere-Alucra yolunun 59. kilometresinde heyelan meydana geldi.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelanda ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:32 Kaynak: AA

Yağlıdere, Alucra, Giresun, Güncel
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