Giresun'da heyelan - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da heyelan - Son Dakika

Giresun'da heyelan

6 saat önce

Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapandı.

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Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun- Dereli karayolu ulaşıma kapandı.


Alınan bilgiye göre, Giresun-Dereli karayolu Duroğlu Belde girişi mevkiinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki tepeden kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri yola savruldu. Heyelanın küçük kaya parçalarının düşmesi ve toprak kayması nedeniyle daha önceden fark edilmesi üzerine önlem alınarak yolun trafiğe kapatılması sebebiyle bir faciadan dönüldü. Heyelan anlarını ise vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Heyelanın ardından Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapanırken, yol açma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. - GİRESUN

Giresun, Duroğlu, Dereli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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