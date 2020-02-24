Giresun'da heyelan - Son Dakika

Giresun'da heyelan
6 saat önce
Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun- Dereli karayolu ulaşıma kapandı.
Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde Belde girişinde 6 Şubat'ta meydana gelen heyelanın olduğu bölgede yeniden heyelan meydana geldi. Heyelan olan bölgeden düşen kaya parçaları etrafa dağıldı. Olayın ardından belediye ve jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle yolu trafiğe kapatırken, yolda heyelan temizleme çalışmaları başladı. - GİRESUN
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