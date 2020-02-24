Giresun'da heyelan - Son Dakika
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Giresun'da heyelan

6 saat önce

Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapandı.

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Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun- Dereli karayolu ulaşıma kapandı.


Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde Belde girişinde 6 Şubat'ta meydana gelen heyelanın olduğu bölgede yeniden heyelan meydana geldi. Heyelan olan bölgeden düşen kaya parçaları etrafa dağıldı. Olayın ardından belediye ve jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle yolu trafiğe kapatırken, yolda heyelan temizleme çalışmaları başladı. - GİRESUN

Duroğlu, Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
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