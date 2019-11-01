Son Dakika Haberleri: Giresun'da heyelan: 3 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Giresun'da heyelan: 3 yaralı (2)

Giresun'da heyelan: 3 yaralı (2)

6 saat önce

Giresun'da, Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap Tüneli çıkışında heyelanın sürüklediği toprak birikintisinin hasar oluşturduğu iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Giresun'da, Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap Tüneli çıkışında heyelanın sürüklediği toprak birikintisinin hasar oluşturduğu iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Giresun'da heyelan: 3 yaralı (2)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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