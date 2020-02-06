Giresun'da heyelan böyle geldi - Son Dakika
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Giresun'da heyelan böyle geldi

6 saat önce

Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapandı.

Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun- Dereli karayolu ulaşıma kapandı.

Heyelan sabah saatlerinde Giresun-Dereli yolu üzerindeki Duroğlu Beldesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki tepeden şiddetli fırtınanın etkisiyle kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri heyelana yol açtı. Heyelan sonrası trafiğe kapanan yol Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Yaşanan heyelan ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, heyelana şiddetli rüzgarın neden olduğunu söyledi. Çetin "Dün akşam saat 21.00'da başlayan ve halen daha devam eden şiddetli rüzgar sonucu burada heyelan oluştu. Beldemizde bazı mahallelerde ise çatılar uçtu, elektrik ve telefon şebekeleri yıkıldı, ağaç altında kalan araçlar var bayağı bir hasar oluştu. Heyelanın yaşandığı alan göz önünde olan bir yer. Burada daha öncesinde bir şüphe olduğu için heyelanla ilgili Karayolları tarafından tedbir alınmıştı ancak burası devamlı hareket halinde olan bir yer. Sabah belediyeye gelirken burası aklımdaydı gelir gelmez burası için ekiplerimiz ile tedbirlerimizi aldık. Tedbir aldığımız esnada videoda da belli tedbir alırken heyelan meydana geldi" dedi.

Hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirten Çetin, şu an için 2 mahallesinde 2 aracın üzerine ağaç devrildiğini herhangi bir can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Heyelan sonrası AFAD, Belediye, Polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alırken, yoldan temizlenen kayaların kaldırılması içinse rüzgarın şiddetini kaybetmesi bekleniyor.

(Resul Yanbul/İHA)

Giresun'da heyelan böyle geldi

Duroğlu, Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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