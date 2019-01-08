Giresun'da Heyelan İşte Böyle Geldi
16 dakika önce
- Giresun'da heyelan işte böyle geldi Giresun'un Tirebolu ilçesi ile Doğankent ilçesini bağlayan yolun 28. kilometresinde heyelan meydana geldi Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildiGİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesi ile Doğankent ilçesini bağlayan yolun 28.
- Giresun'da heyelan işte böyle geldi
Giresun'un Tirebolu ilçesi ile Doğankent ilçesini bağlayan yolun 28. kilometresinde heyelan meydana geldi
Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesi ile Doğankent ilçesini bağlayan yolun 28. kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Gelen heyelanla trafiğe kapanan yolun açılması için çalışma başlatılırken, yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol yapılan çalışmalar sonrası tek şerit olarak trafiğe açıldı. Yola gelen toprağın temizlenmesi ve trafiğin normal akışına dönmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:27 Kaynak: İHA
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