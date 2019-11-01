Son Dakika Haberleri: Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı

Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı

6 saat önce

Giresun'da heyelanın sebep olduğu kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı, System.String[]

Giresun'da heyelanın sebep olduğu kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.


Heyelan Giresun'un Keşap Tüneli mevkiinde Karadeniz Sahil Yoluna heyelan geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun istikaemetine gitmekte olan bir aracın Karadeniz Sahil Yolu Keşap Tüneli mevkiinde geçişi sırasında heyelan meydana geldi. Heyelandan kaçmaya çalışan araç kaza yaptı. Bu araca arkadan gelen başka bir araç daha çarparken, kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yaralılar Giresun Özel Ada Hastanesi ve İlhan Özdemir Eğitim ve Arştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karadeniz Sahil Yolu ise tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. - GİRESUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
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