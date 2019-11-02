Son Dakika Haberleri: Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı

Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı

6 saat önce

Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralıGİRESUN - Giresun'da heyelanın sebep olduğu kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı

GİRESUN - Giresun'da heyelanın sebep olduğu kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Giresun'un Keşap Tüneli mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun istikametine gitmekte olan bir aracın Karadeniz Sahil Yolu Keşap Tüneli mevkiinde geçişi sırasında heyelan meydana geldi. Heyelandan kaçmaya çalışan araç kaza yaptı. Araca arkadan gelen başka bir araç daha çarparken, kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yaralılar Giresun Özel Ada Hastanesi ve İlhan Özdemir Eğitim ve Arştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karadeniz Sahil Yolu ise tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:14 Kaynak: İHA
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