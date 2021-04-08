Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Bulancak-Kovanlık kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık beldesi ile ulaşımın sağlandığı kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.

Bulancak-Kovanlık kara yolunun 26'ncı kilometresinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanla toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Her iki yönden ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve Kovanlık Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Toprak ve kaya parçalarının bir bölümü ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Tek şeritten araç geçişlerine açılan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.