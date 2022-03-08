Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık-Aydındere yolu açıldı - Son Dakika
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Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık-Aydındere yolu açıldı

08.03.2022 21:16
Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık-Aydındere yolu açıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık ile Aydındere beldelerinin ulaşımının sağlandığı yol, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık ile Aydındere beldelerinin ulaşımının sağlandığı yol, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Bayındır mevkisinde 5 Martta meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Kovanlık-Aydındere yolunda Karayolları ve İl Özel İdaresi ile Aydındere ve Kovanlık Belde belediyelerinin ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerce toprak ve kayaların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

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Aydındere, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık-Aydındere yolu açıldı - Son Dakika


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