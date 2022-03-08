Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık-Aydındere yolu açıldı - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık ile Aydındere beldelerinin ulaşımının sağlandığı yol, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Bayındır mevkisinde 5 Martta meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Kovanlık-Aydındere yolunda Karayolları ve İl Özel İdaresi ile Aydındere ve Kovanlık Belde belediyelerinin ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Ekiplerce toprak ve kayaların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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