Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık-Aydındere yolu açıldı - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık ile Aydındere beldelerinin ulaşımının sağlandığı yol, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Bayındır mevkisinde 5 Martta meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Kovanlık-Aydındere yolunda Karayolları ve İl Özel İdaresi ile Aydındere ve Kovanlık Belde belediyelerinin ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerce toprak ve kayaların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.