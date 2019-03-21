Son Dakika Haberleri: Giresun'da Heyelan Sonucunda Yağlıdere-Alucra Yolu Trafiğe Kapandı

Giresun'da Heyelan Sonucunda Yağlıdere-Alucra Yolu Trafiğe Kapandı

1 saat önce

Giresun'un Yağlıdere ilçesiyle Alucra ilçesini bağlayan karayolunun 59. Kilometresinde sabah saat 9.15'te heyelan meydana geldi.

Giresun'da Heyelan Sonucunda Yağlıdere-Alucra Yolu Trafiğe Kapandı, System.String[]
Giresun'un Yağlıdere ilçesiyle Alucra ilçesini bağlayan karayolunun 59. Kilometresinde sabah saat 9.15'te heyelan meydana geldi.

Giresun Valiliği'nden yapılan kısa açıklamada, heyelan sonrası yolun trafiğe kapandığı ve yolun açılması için çalışmaların başladığı kaydedildi.

Yaşanan olayda her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı da bildirildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

Alucra, Yağlıdere, Giresun, 3. Sayfa
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