Giresun'da heyelan ulaşımda aksamaya neden oldu - Son Dakika

Giresun'da heyelan ulaşımda aksamaya neden oldu

Giresun'da, Doğankent-Tirebolu kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle bir kaç saat kapalı kaldı.

Giresun'da, Doğankent- Tirebolu kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle bir kaç saat kapalı kaldı. Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara yolunun 3. kilometresi Kozköy köyü mevkiinde sabah erken saatlerde heyelan meydana geldiğini belirtti. Bölgeye iki iş makinesi gönderildiğini ifade eden Özden, yapılan çalışmalar sonucu ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandığını kaydetti.

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