Giresun'da hırsızlık vakaları - Son Dakika
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Giresun'da hırsızlık vakaları

22.04.2022 11:04
Giresun'da hırsızlık vakaları

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Bayrambey köyünde hırsızlık olayı meydana geldi.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Bayrambey köyünde hırsızlık olayı meydana geldi.

Köydeki dört vatandaşın evlerinden; 2 adet Oleo-Mac marka turuncu renkli ot biçme motoru, 2 adet Husquvarna marka motorlu testere, 3 adet Stil marka turuncu renkli motorlu testere, 1 adet Regal marka televizyon, 1 adet fındık patosu motoru çalındı.

Yapılan ihbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından olayların aydınlatılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde S.S. ile eşi H.S. isimli şahısların hırsızlık olayını yaparak, çaldıkları malzemeleri Espiye'de hurdacılık yapan F.A'ya sattıkları tespit edildi.

Çalınan malzemeler hurdacıdan geri alınıp sahiplerine teslim edilirken, şüpheli S.S. tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Giresun'daki ikinci hırsızlık olayı Espiye'nin Aralık köyündeki bir inşaatta yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından yapılan çalışma neticesinde M.K. ve C.K. isimli şahıslarca 100 adet demir direk, 1 adet asansör vinci, 200 adet kalıp kilidi ve 64 adet 50 bin TL değerinde demir profilinin çalınarak Trabzon'daki Hurdacılar Sitesinde bir hurdaya satıldığı belirlendi. Jandarma ekipleri çalınan malzemelerden 48 adet demir profilin Trabzon'daki hurdacıda olduğunu diğer malzemelerin ise hurdacı tarafından üçüncü şahıslara satıldığını tespit etti.

Yaşanan hırsızlık olayının şüphelileri M.K. ve C.K. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

Giresun'da hırsızlık vakaları
Giresun'da hırsızlık vakaları
Giresun'da hırsızlık vakaları
Giresun'da hırsızlık vakaları

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Jandarma, Giresun, Fındık, Regal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da hırsızlık vakaları - Son Dakika


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