Giresun'un Piraziz ilçesinde 5 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Hasanşeyh ve Tepeköy köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 26-27 Kasım'da 5 evden hırsızlık olayları gerçekleşti.
Giresun ve Ordu Jandarma Komutanlıklarının ortak çalışmaları sonucu söz konusu olaylarla ilgili S.Ç ve H.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Giresun'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika