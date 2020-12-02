Giresun'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Giresun'un Piraziz ilçesinde 5 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hasanşeyh ve Tepeköy köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 26-27 Kasım'da 5 evden hırsızlık olayları gerçekleşti.

Giresun ve Ordu Jandarma Komutanlıklarının ortak çalışmaları sonucu söz konusu olaylarla ilgili S.Ç ve H.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.