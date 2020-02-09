Giresun'da hortum korkuttu - Son Dakika

Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Giresun'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kıyıya yakın bir noktada hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 200 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika sürdü. Paniğe neden olan hortum, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi. - GİRESUN