Giresun'da hortum korkuttu - Son Dakika

Giresun'da hortum korkuttu
6 saat önce
Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giresun'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kıyıya yakın bir noktada hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 200 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika sürdü. Paniğe neden olan hortum, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi. - GİRESUN
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