Giresun'da hortum korkuttu - Son Dakika
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Giresun'da hortum korkuttu

6 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu.

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Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Giresun'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kıyıya yakın bir noktada hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 200 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika sürdü. Paniğe neden olan hortum, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi. - GİRESUN

Eynesil, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
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