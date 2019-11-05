Son Dakika Haberleri: Giresun'da hurda toplarken bulduğu altınları polise teslim etti
Son Dakika Güncel Giresun'da hurda toplarken bulduğu altınları polise teslim etti

Giresun'da hurda toplarken bulduğu altınları polise teslim etti

6 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan Ali Akdoğan, çöp konteynerinde bulduğu altınları polise teslim etti.

Giresun'da hurda toplarken bulduğu altınları polise teslim etti, System.String[]

Giresun'un Espiye ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan Ali Akdoğan, çöp konteynerinde bulduğu altınları polise teslim etti.

İlçede topladığı hurdaları satarak ailesinin geçimini sağlayan üç çocuk babası Akdoğan, çöp konteynerinde üç bilezik ve bir çeyrek altın olan poşet buldu. Akdoğan'ın bulduğu altınları polise teslim etmesi ilçe sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

Ali Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün bisikletiyle belirli güzergahta hurda topladığını söyledi.

Konteynerdeki altınları fark edince şaşırdığını anlatan Akdoğan, "Baktım içerisinde altın var, arabaya koydum sonra da polise götürdüm. Ben helal kazanırım, ailemin kursağından haram lokma geçmez. Altınları hiç düşünmeden polise götürdüm, içim rahat." dedi.

Espiye'de demir doğrama işi yapan Mehmet Turan Akdoğan'ın çevrede çok sevilen biri olduğunu belirterek, "Altını bulmuş teslim etmiş, kendisini takdir ediyoruz. Biz bile burada para düşürsek gelir bize teslim eder. Kendisi çok iyi biridir." diye konuştu.

İlçede esnaflık yapan Haluk Tomruk da Akdoğan'ın altınları polise teslim etmesinin takdirlik bir olay olduğunu kaydetti.

Öte yandan, polis yaptığı incelemenin ardından altınların sahibine ulaştı. İsminin açıklanmasını istemeyen kişi, altınları kendisine ulaştıran polislere teşekkür etti.

Giresun, Espiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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