Giresun'da idare mahkemesi kurulacak - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun'da idare mahkemesi kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, idare mahkemesi kurulmasıyla ilgili kararın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

İdari yargıda işlemi olan vatandaşların, mahkemenin olmaması nedeniyle komşu illere gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"O yüzden yaklaşık bir yıl önce ilimizdeki idari davaların oranını tespit edilerek, bir mahkeme ihtiyacının olduğu tarafımızdan Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül beye iletilmiştir. Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yaptığı çalışmalar sonucunda bu ihtiyacın varlığı tespit edilmiş, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte idare mahkememiz için yer hazırlığı da yapılmış olup mahkeme kısa süre içerisinde inşallah faaliyete geçecektir."

Öztürk, uzun süredir yaptıkları girişimler sonucu mahkemenin kurulması kararının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve emeği geçen herkese teşekkür etti.