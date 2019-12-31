Giresun'da İdlib'de sivillere yönelik saldırılar protesto edildi - Son Dakika

Giresun'da sivil toplum kuruluşları mensupları, Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırılarını protesto etti.

Atatürk Meydanı'nda toplanan grup "Rusya-İran-Esed barbarlığının karşısında İdlib halkının yanındayız" yazılı döviz açtı, sivillere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Özgür-Der Eynesil İlçe Temsilcisi Şükrü Uzun, son günlerde Suriye rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından bombalanan İdlib kentinden yükselen feryatlara şahitlik ettiklerini söyledi.

İsmi gerginliği azaltma olan bölgenin yıkım alanına dönüştüğünü belirten Uzun, "Esed rejimi ve Rusya, hedef gözetmeden sivil yerleşim alanlarını, pazar yerlerini, hastaneleri, kadınların, çocukların sığındığı derme-çatma barınakları vurmaya devam ediyor." dedi.