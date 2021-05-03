Giresun'da ihtiyaç sahibi hükümlülere nakdi ve giyecek yardımı yapıldı - Son Dakika

Giresun'da ihtiyaç sahibi hükümlülere nakdi ve giyecek yardımı yapıldı
03.05.2021 12:01
Giresun'un Espiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi işbirliğinde Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan ihtiyaç sahibi hükümlülere nakdi ve giyecek yardımında bulunuldu.
Giresun'un Espiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi işbirliğinde Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan ihtiyaç sahibi hükümlülere nakdi ve giyecek yardımında bulunuldu.
İl Müftüsü Yavuz Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlülere yardım amacıyla kampanya düzenlediklerini belirtti.
Kendilerine ilçe esnafının da destek verdiğini aktaran Koçak, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.
Koçak, ayrıca kurumda 4 müftülük personeli tarafından manevi danışmanlık hizmeti de verildiğini ifade etti.
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