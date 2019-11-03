Son Dakika Haberleri: Giresun'da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
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Giresun'da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

7 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Pazarsuyu köyünde Veysel Yolcu yönetimindeki 28 NH 270 plakalı otomobil ile Mustafa Çakır idaresindeki 28 NJ 252 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Zeliha Yolcu ve Mustafa Çakıroğlu yaralandı.

Ardahan köyünde de Yılmaz Yılmaz'ın kullandığı 52 AF 007 plakalı cip, yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü Yılmaz ile Akın Yılmaz yaralandı.

Her iki kazada yaralananlar, sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:28 Kaynak: AA
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