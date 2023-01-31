Alınan bilgiye göre, Burunucu köyünde yaşayan Ali (68) ile eşi Sevim (66) Tetik'e iki gündür ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Kaynak: AA

Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da iki gündür haber alınamayan karı koca evlerinde ölü bulundu - Son Dakika

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