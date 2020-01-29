Giresun'da iki okul için boşaltma kararı - Son Dakika
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Giresun'da iki okul için boşaltma kararı

6 saat önce

Giresun'da Çotanak İlkokulu ve Abacıbükü İlkokulu binalarının boşaltılmasına karar verildi.

Giresun'da iki okul için boşaltma kararı, System.String[]

Giresun'da Çotanak İlkokulu ve Abacıbükü İlkokulu binalarının boşaltılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yapılan teknik tetkikler sonucunda il merkezinde bulunan Çotanak İlkokulu ve Abacıbükü İlkokulu binalarının görülen lüzum üzerine boşaltılmasına karar verildiği bildirildi.

Çotanak İlkokulu'nun Mithatpaşa Ortaokulu, Abacıbükü İlkokulu'nun ise Aksu Şehit Hakan Gemici Ortaokulu'na taşınmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, boşaltılan okulların yerlerine yenilerinin yapılması için ihale çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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