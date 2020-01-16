Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

7 saat önce

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Aydın idaresindeki 28 AAH 393 plakalı otomobil ile Muhammet Karahan yönetimindeki 34 BZU 846 plakalı otomobil, Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Hayrettin ve Sercan Karahan yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Mustafa Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giresun, Aydın, Keşap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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