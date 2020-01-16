Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
7 saat önce
Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:20 Kaynak: AA
Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Aydın idaresindeki 28 AAH 393 plakalı otomobil ile Muhammet Karahan yönetimindeki 34 BZU 846 plakalı otomobil, Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Hayrettin ve Sercan Karahan yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Mustafa Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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