Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Ferhat Ekiz idaresindeki 16 TZ 270 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi Kazankaya Caddesi'nde, İsmail Karakuşlu'nun kullandığı 41 VY 650 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Zülbiye Kuru, Zeynep Ocak, Neslihan, Nergiz ve Öznur Olmuş ile Serpil, Yiğit ve Mehmet Karakuşlu, Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.