Giresun'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Giresun'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

12.07.2022 12:15
Giresun'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Canan Sarı (41) yönetimindeki 34 PH 2345 plakalı otomobil ile İlhan Alkan (45) idaresindeki 28 ABY 766 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Fatoğlu kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Linda Brasle (44), Zafer Alkan (40), Senanur Altındağ (20), N.B.A (13), Z.S.S. (17) ve M.N.S. (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Giresun'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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