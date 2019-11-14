Son Dakika Haberleri: Giresun'da iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Giresun'da iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Giresun'da iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

7 saat önce

Giresun merkez ve Tirebolu ilçesindeki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Giresun'da iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı, System.String[]

Giresun merkez ve Tirebolu ilçesindeki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Osman Karaman yönetimindeki 28 ES 268 plakalı minibüs, merkeze bağlı Yaykınlık köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü Karaman ile araçta bulunan Emine Karaman ve İbrahim Ayar yaralandı.

Tirebolu- Doğankent kara yolu Kuzgun köyü mevkisinde Abdulhamit Yıldız idaresindeki 36 AAE 867 plakalı otomobil ile Hasan Kabadayı yönetimindeki 28 M 8729 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yıldız ile minibüste bulunan Nazlı Koca yaralandı.

Yaralılar Giresun ve Tirebolu ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Tirebolu, Karaman, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü
Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 03:40:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]